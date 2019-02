Herthas U19 gewinnt das Berliner Derby

Mit 2:1 besiegt Hertha BSC in der A-Jugend-Bundesliga Nord/Nordost Union Berlin - trotz später Roter Karte in der Nachspielzeit. Nach der 2:0-Führung wurde es in der letzten halben Stunde, aufgrund des Anschlusstreffers, nochmal spannend. Doch die Herthaner retten den Sieg über die Zeit und bleiben in Schlagdistanz zu den Top drei. Union hingegen bleibt weiter in Abstiegsgefahr.