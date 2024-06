DFB-Team gegen Ungarn Musiala trifft zum 1:0 – nach starker Vorarbeit von Gündogan

Nach dem überzeugenden 5:1-Auftaktsieg in die Fußball-Europameisterschaft gegen Schottland wartet am Mittwochabend (18 Uhr) Ungarn auf die deutsche Nationalmannschaft. Die Ungarn stehen nach der Niederlage gegen die Schweiz schon unter Druck. Verfolgen Sie das Spiel in unserem Ticker unten.

