+++ 3:1-Sieg in Spiel vier in Wolfsburg +++ Spannung in allen Viertelfinalserien +++ 8:1 - Höchster Play-off-Sieg in der Eisbären-Geschichte +++ DNL-Team verpasst Titel in Mannheim ganz knapp +++ Vier Powerplay-Gegentore in Wolfsburg sind zu viel +++ Souveränes 4:1 im ersten Spiel gegen Wolfsburg +++