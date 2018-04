Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2017/18 : 3:6-Niederlage im siebten DEL-Finale - München wieder Meister

Es fing gut an für die Eisbären am Donnerstagabend in München, aber ganz so gut ging es dann nicht weiter. Alles zum Spiel und zur Meisterschaft von RB München im Saisonblog.