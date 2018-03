+++ 7:6 - Bukarts trifft zum Halbfinale +++ Entscheidung am Freitagabend? +++ Ohne Busch, Oppenheimer, Ziegler - es wird dünner im Angriff +++ 3:1-Sieg in Spiel vier in Wolfsburg +++ Spannung in allen Viertelfinalserien +++ 8:1 - Höchster Play-off-Sieg in der Eisbären-Geschichte +++ DNL-Team verpasst Titel in Mannheim ganz knapp +++ Vier Powerplay-Gegentore in Wolfsburg sind zu viel +++ Souveränes 4:1 im ersten Spiel gegen Wolfsburg +++