Nach der letzten Sirene roch es ein bisschen nach Saisonende in der Mercedes-Benz-Arena. Dass es am Dienstag ein sechstes Duell zwischen Berlin und München gibt, ist im Moment nicht so wahrscheinlich. Spieler und Trainer gaben sich zwar redlich Mühe nach dem guten Auftritt heute, noch Hoffnung zu verbreiten. Aber wenn RB sogar ein Spiel gewinnt, in dem die Eisbären wenig falsch gemacht haben, was soll da noch anbrennen? Wir reisen am Sonntag natürlich trotzdem ein drittes Mal von der Bundes- in die Landeshauptstadt und wer weiß, vielleicht gibt es dann ja ein kleines Wunder im Olympia-Eissportzentrum. Und wie wir aus der Viertelfinalserie gegen Wolfsburg wissen - in der die Eisbären 3:1 führten und im fünften Spiel Heimvorteil hatten - ist der letzte Sieg immer der schwerste. Also abwarten und morgen erst einmal ab in den Welli und Länderspiel schauen. So zur Ablenkung. Da gibt's sicher Schlimmeres.