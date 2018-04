Wie sieht's denn aus?

Uwe Krupp stand heute nach der Trainingseinheit gut gelaunt Rede und Antwort. Zunächst mal wird er am Freitag in Spiel eins mit der gleichen Aufstellung wie zuletzt in Nürnberg beginnen. Blake Parlett hat auch gar nicht trainiert, wäre deshalb ohnehin keine Option. Sven Ziegler wird dann wohl auch wieder zuschauen müssen, weil Rihards Bukarts seinen Platz im Sturm besetzt und Matthias Adam den siebten Verteidiger gibt. Es sei denn, hier entscheidet sich der Eisbären-Trainer kurzfristig doch noch einmal um. Dass Krupp gegen Don Jackson noch nie eine Play-off-Serie gewonnen hat, fand der Berliner Coach eher amüsant und sagte: "Da bin ich mit meiner Bilanz in guter Gesellschaft." Zur Bedeutung eines Sieges in Spiel eins meinte er: "Wenn du das erste Duell gewinnst, weißt du, dass dich der Gegner immer noch viermal schlagen musst." Zur Stärke der Münchner sagte er: "Die sind einfach gut, da musst du schon suchen, um Schwachstellen zu finden." Trotzdem geht er mit den Berlinern natürlich mit dem Ziel in die Finalserie, am Ende auch den Titel zu holen. Logisch.