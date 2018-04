Nach der Niederlage am Sonntag war von den Münchnern wenig bis gar nichts zu hören. Das lag bestimmt an der Enttäuschung, aber wohl auch ein bisschen daran, dass RB etwas angesäuert war ob der Schiedsrichterleistung. Da war einerseits die Penaltyentscheidung für James Sheppard beim Stand von 4:4 und natürlich der Siegtreffer der Berliner durch Jamie MacQueen. Hierzu sagte Trainer Don Jackson später der Abendzeitung : "Ich habe mir das Video angesehen. Für mich war das Tor klar aus der

Verankerung, ehe der Puck die Linie überschritt." Allerdings hatte Schiedsrichter-Obmann Gerhard Lichtnecker vorher schon bei Telekom Sport erklärt: "Die Entscheidung ist korrekt. Es war definitiv ein gültiges Tor." Am Montag flogen die Bayern demnach mit ziemlich viel Wut im Bauch nach Berlin. Die Eisbären sollten also gewarnt und in jedem Falle wieder von Beginn an voll konzentriert sein. Müssen die Münchner wie am Sonntag auch heute wieder einem Rückstand hinterherlaufen, könnte das Spiel auch eine Kopfsache werden für Jackson und sein Team. Wir sind gespannt...