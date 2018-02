"Spieler entscheiden selbst"

Die Olympia-Helden der Eisbären waren am Dienstag nicht mit beim Training dabei, auch nicht als Zuschauer. Sie sollen aber am Mittwochvormittag zur Mannschaft stoßen und dann selbst entscheiden, ob sie am Abend spielen wollen. Das erklärte Cheftrainer Uwe Krupp nach der Einheit eben. Wenn sie spielen sollten, wäre das auch nicht so anstrengend, sie hätten ja nächste Woche sowieso frei, so der Trainer weiter. In jedem Falle werden Frank Hördler, Jonas Müller und Marcel Noebels am Mittwochabend in der Mercedes-Benz-Arena zugegen sein, es wird vor dem Spiel eine Ehrung für die Silbermedaillengewinner geben, bestätigte Pressesprecher Daniel Goldstein. Defenitiv nicht spielen werden gegen München übrigens Blake Parlett, der noch seinen Fingerbruch auskuriert und Florian Busch, der immer noch nicht wieder bei 100 Prozent ist nach seiner Schädelprellung. Sein Fehlen bezeichnete Uwe Krupp als "Vorsichtsmaßnahme".