Dann also Nürnberg!

Die Ice Tigers gewinnen Spiel sechs bei den Kölner Haien deutlich mit 5:1 und sind damit ab Donnerstag der Halbfinalgegner der Eisbären. München trifft im anderen Duell auf Mannheim. Für die Berliner gab es da sicher keinen Wunschgegner, Nürnberg wird in jedem Falle schwer. In der Hauptrunde gab es keinen einzigen Sieg für Berlin in den vier direkten Duellen - gegen alle anderen DEL-Teams hatten die Eisbären wenigstens einmal gewonnen. Andererseits waren die Spiele sehr knapp, da geht schon was. Ob der Heimvorteil so eine große Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten. Während die Berliner alle drei Viertelfinals zuhause gewonnen haben, holte Nürnberg drei Siege aus drei Auswärtsspielen in Köln. Vor vier Jahren trafen Berlin und Nürnberg in den Pre-Play-offs aufeinander, Uwe Krupp war damals seit drei Monaten Berliner Trainer. Am Ende setzten sich die Ice Tigers in der Overtime des dritten und entscheidenden Spiels durch. Diesmal sind die Voraussetzungen ein bisschen anders - es dürfte eine sehr interessante Serie werden. Ob genauso spannend wie damals? Mal sehen...