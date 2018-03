Eisbären-Spieler Sven Ziegler ist das beste Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Voraussetzungen zwischen Berlin und Wolfsburg in diesem Viertelfinale sind. Der 23-Jährige pendelt in dieser Saison beharrlich zwischen Tribüne und vierter Angriffsformation, er ist kein richtiger Stammspieler, wird aber doch gebraucht, wenn sich ein Kollege verletzt. „Natürlich habe ich mir die Saison nicht so vorgestellt. Jeder Spieler in der Liga will so viel spielen wie möglich. Das hat bei mir in diesem Jahr nicht so gut geklappt“, sagt Ziegler. 41 Spiele hat er inklusive der drei bisherigen Play-off-Partien gegen Wolfsburg bislang in dieser Saison bestritten, dabei gelang ihm nur ein einziges Tor. Denn wenn er doch mal ran durfte, bekam er nur wenig Eiszeit.

Tagesspiegel | Jörg Leopold