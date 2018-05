Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt bei der Eishockey-WM in Hernig nicht in Schwung. Zwei Tage mach dem 2:3 gegen Dänemark nach Penaltyschießen verloren die Deutschen auch gegen Norwegen nach Penaltyschießen, diesmal 4:5 (2:2, 1:1, 1:1/ ). Mit nur zwei Punkten aus zwei Spielen geht es bereits am Montag für die Deutschen in Herning weiter, mit dem Spiel gegen die USA.

Tagesspiegel | Claus Vetter