WM: Kühnhackl? Wohl nicht. Oder doch?

Nun sind die Piitsburgh Penguins ja krachend ausgeschieden in der Overtime gegen die Washington Capitals, aber der Tom Kühnhackl werde wohl nicht nachkommen nach Herning zur WM - sagte Marco Sturm am Montag. Ich wäre mir da nicht so sicher - Stand heute. Denn nach dem Spiel gegen Südkorea morgen haben die Deutschen ja zwei Tage Pause und spielen erst am Sonnabend gegen Lettland. Genug Zeit wäre also.