Der Tag nach dem Rückstand

Bemerkenswert gefasst waren Trainer und Spieler am Mittwochabend nach dem 1:4 in München. Okay, es ist ja eigentlich auch noch nichts passiert. Erst, wenn das Heimspiel am Freitag auch verloren werden sollte, wäre die Lage tatsächlich kritisch. Also: Ruhe bewahren und gucken, wie man wieder in die Spur findet. Uwe Krupp, Frank Hördler und André Rankel gebrauchten dabei übrigens alle fast die gleichen Worte: "Wir wissen, was zu tun ist." Hoffentlich reicht das Wissen dann aus, um wieder zuzulegen. Denn es gibt es ja auch etwas, das die Eisbären nicht kennen: Erstmals in diesen Play-offs liegen sie hinten in einer Serie. Und haben damit am Freitag eine andere Drucksituation. Es wird ein wichtiges Spiel vier, da sind sich alle einig. "Aber irgendwie sagen wir das ja vor jedem Duell", sagte Hördler und musste dabei selbst ein bisschen schmunzeln.