Am Donnerstag beim 7:1 in Wolfsburg war Leon Draisaitl noch nicht dabei, das wird heute beim zweiten Duell der Eishockey-Nationalmannschaft mit Frankreich in Berlin anders sein. Und der NHL-Star wird auch gleich noch als Kapitän aufs Eis gehen. „Ich freue mich auf das Spiel heute Abend und besonders darauf, als Kapitän auflaufen zu können. Das ist eine riesen Ehre für mich“, sagte Draisaitl und wir gucken dann mal, was da heute ab 17.45 Uhr abgeht im Welli.