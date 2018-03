Zwei Tore haben die Eisbären in Überzahl in den Play-offs bei 17 Chancen bisher erzielt - das sind rund zwölf Prozent und damit noch mal weniger als in der Hauptrunde. Gut, Nürnberg, Mannheim und Ingolstadt sind noch schlechter, aber die fünfminütige Überzahl von Wolfsburg - davon zwei volle Minuten Fünf gegen Drei - zeigte, dass definitiv noch Luft nach oben ist. "Wir haben die zweiminütige Fünf-gegen-Drei-Überzahl zwar nicht genutzt, aber trotzdem gewonnen", sagt Frank Hördler, der glaubt: "Wir machen weiter Schritte vorwärts, müssen aber vielleicht ein paar Kleinigkeiten anders versuchen."

Zum Sieg in Spiel vier gereicht hätte es auch deswegen, "weil wir in Unterzahl gut gestanden haben." Tatsächlich sah das am Ende ganz gut aus, die knapp 79 Prozent Erfolgsquote im Penalty Killing in den Play-offs ist aber definitiv ausbaufähig. Problem ist und bleibt letztlich die Tatsache, dass die Eisbären einfach zu viele Strafzeiten nehmen. Nur Bremerhaven ist noch undisziplinierter und hat deswegen sogar noch einen Gegentreffer mehr in Unterzahl (7) als die Berliner (6) kassiert. Einfache Formel für heute Abend also: Von der Strafbank wegbleiben, vor allen Dingen am Anfang des Spiels, damit die Wolfsburger gar nicht erst Lunte riechen können.