Die Lehren aus der WM für die Eisbären?

Die WM hat vor allem wieder einmal gezeigt, dass die Decke an deutschen Spielern in der zweiten Reihe zu dünn ist. Hier ist also die DEL gefordert, die jungen Spieler auch zu fördern. Lassen wir die Retorte aus Bremerhaven und Iserlohn mal außen vor: Die Eisbären könnten hier durchaus noch etwas mehr machen, es wird spannend ob der neue Chef Clément Jodoin sich da etwas traut und jungen Spielern eine Chance gibt, so wie einst sein Vorgänger Pierre Pagé. Das ist zwar schon sehr lange her, aber aus der Zeit von damals wurde mit Frank Hördler immerhin ein Berliner Leistungsträger im Nationalteam. Die Tatsache, dass Jodoin nur einen Ein-Jahres-Vertrag besitzt, lässt allerdings befürchten, dass er zunächst einmal an seinen Job denkt und nichts riskieren will (wenn es denn ein Risiko ist, einem jungen Spieler eine Chance zu geben, sie Jonas Müller und Kai Wissmann),.