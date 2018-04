Und in der NHL? Grubauer und Kühnhackl bleiben dort

Philipp Grubauer hat mit den Washington Capitals in der NHL einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Das Team gewann am Sonntag (Ortszeit) gegen Stanley-Cup-Champion Pittsburgh Penguins 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Durch den Erfolg sicherten sich die Capitals den Titel in der Metropolitan Division. Für den 26-jährigen Grubauer war es das 100. NHL-Spiel seiner Karriere. Der Rosenheimer stoppte 36 von 37 Schüssen auf sein Tor.

Drei Spiele vor dem Ende der regulären Saison befindet sich Washington mit 101 Zählern an der Spitze der Metropolitan Division. Titelverteidiger Pittsburgh liegt mit Nationalspieler Tom Kühnhackl mit 94 Punkten auf dem zweiten Platz. Beide Mannschaften sind bereits sicher für die bevorstehenden NHL-Playoffs qualifiziert. Das heißt also, beide werden Bundestrainer Marco Sturm für die WM in Dänemark nicht zur Verfügung stehen, zumindest nicht zum Turnierstart. (mit dpa)