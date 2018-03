Verloren auf der Strafbank

Die Eisbären spielen nicht ihr Spiel, sondern sind den Wolfsburgern so ein bisschen auf den Leim gegangen. Immer wieder ließen sich die Berliner provozieren, kassierten reihenweise Strafzeiten und so vier Powerplay-Gegentore. Das ließ sich letztlich nicht kompensieren und so steht es nun also 1:1 in der Serie - hätte man nach dem Mittwoch so nicht unbedingt drauf gewettet. Am Sonntag geht es dann ab 15 Uhr weiter mit Spiel drei, da müssen die Eisbären dann tatsächlich schlauer spielen.