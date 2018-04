Jonas Müller verpasst den Mannschaftsbus (fast)

Auch wenn angesichts der Nachrichtenlage um Krupp nun kaum noch Muße ist zurückzuschauen: Der muss noch rein. Als der Mannschaftsbus der Eisbären am Donnerstag um 13 Uhr am Münchener Olympiagelände losrollte, fehlte einer: Jonas Müller. Im Sprint eilte der flinke Verteidiger dann doch noch herbei und der Bus hielt noch mal kurz und unter dem Gejohle der Fans öffneten sich die Türen noch einmal kurz für Müller, der dann hoffentlich am Dienstag auch den Weg zum Nationalteam in Dänemark findet. Denn bei der WM wird er gebraucht von Bundestrainer Marco Sturm.