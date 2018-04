Drittelanalyse mit Patrick Hager

"Wir sind aggressiver und geben Berlin keine Zeit", sagt Münchens Stürmer im Pauseninterview bei Telekom Sport. "Wir sind emotional genau da, wo wir sein müssen – genau an dem schmalen Grat, nicht darüber, so dass wir Strafminuten nehmen. Wir versuchen, ganz unangenehm, zu spielen, das Spiel einfach zu halten und die Scheiben nicht so leichtfertig herzugeben. Das hat sich in diesem Drittel ausgezahlt."