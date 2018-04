Die Maple Leafs lagen in ihrer Erstrunden-Serie der Play-offs in der NHL nach vier Spielen gegen die Boston Bruins 1:3 zurück, dann folgte ein hart erkämpfter Auswärtssieg und in der vergangenen Nacht ein 3:1-Sieg vor eigenem Publikum. Damit steht die Serie nun 3:3, das siebte Spiel folgt in der Nacht auf Donnerstag. Bestimmt haben das wieder einige Eisbären-Spieler verfolgt und hoffentlich auch Anschauungsunterricht für ihre eigene Aufgabe am heutigen Abend genommen.