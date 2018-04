Und am Sonntag

Sind wir dann in Nürnberg und gucken uns an, ob die Eisbären nach fünf Jahren mal wieder ein Finale in der DEL erreichen. Sie müssen es auch gar nicht extra spannend machen, so ein lockeres 4:0 wäre doch auch mal was zur Abwechslung. Kleiner Vorteil nebenbei: Sie hätten noch ein paar Tage mehr Ruhe bis zum Endspiel Nummer eins in München am kommenden Freitag.