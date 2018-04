Schon am Sonntag geht es weiter und dann wollen die Eisbären unbedingt ihren in Spiel eins erkämpfen Heimvorteil verteidigen. Und so ein 2:0 in der Serie, das wäre doch mal was. "Uns freut es natürlich, wenn die wackeln", sagte Martin Buchwieser am Freitag und fügte leicht schmunzelnd an: "Die sind das ja auch nicht gewohnt."





Ein nicht ganz so lustiger Zeitgenosse wird in Spiel zwei auf Münchner Seite dann wohl wieder mit dabei sein. Steven Pinizzotto hat seine Fünf-Spiele-Sperre abgesessen und darf wieder mitmachen. "Er ist ein guter Spieler, der eine starke Mannschaft noch stärker macht", sagte Uwe Kruppe zur Personalie Pinizzotto am Freitag nur. Und Louis-Marc Aubry meinte: "Wir konzentrieren uns nur auf uns. Da ist es egal, wer auf der anderen Seite spielt." Wir sind gespannt, wie das am Sonntag ab 14.30 Uhr dann aussieht.