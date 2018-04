Es hat für die Eisbären Berlin nicht viel gefehlt. Vielleicht ein glücklicher Moment oder auch ein genialer Spielzug. Eben so eine Situation, in der im Eishockey in einem lange engen Spiel das entscheidende Tor fällt. Bis ans Ende der ersten Verlängerung konnten die Berliner darauf hoffen, dass sie in der Halbfinalserie gegen die Nürnberg Ice Tigers schon vorentscheidend 2:0 in Führung gehen.

Tagesspiegel | Claus Vetter