Neues von Ziegler und Oppenheimer

Sven Ziegler musste nach dem Check gestern Abend von Stephen Dixon vom Eis geführt werden und dann direkt ins Krankenhaus. Er ist am Morgen mit der Mannschaft zurückgefahren, aber "er wusste nicht so richtig, in welcher Stadt er war" - so jedenfalls drückte es Peter John Lee heute aus. Eine genaue Diagnose gibt es aktuell nicht, aber wir nennen das ganze mal Verdacht auf Gehirnerschütterung. Ein Einsatz am Freitag dürfte sich damit erledigt haben. Ob Thomas Oppenheimer dann wieder mitmachen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Der Berliner Stürmer ist am Mittwoch gleich krank in Berlin geblieben. Sollte er bis Freitag nicht wieder gesund sein, haben die Eisbären auch nur noch elf Stürmer zur Verfügung - es sei denn, ein Charlie Jahnke würde beispielsweise zum Team stoßen.