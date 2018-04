Uwe Krupp steht an einem Fahrstuhl der Nürnberger Arena, Rucksack geschultert, Stolz im Blick. „War das heute wieder ein enges Spiel?", fragt er rhetorisch in die Runde und schüttelt dabei mit dem Kopf. Die ganze Anspannung der Halbfinalserie gegen die Nürnberg Ice Tigers ist ihm wenige Minuten nach dem dramatischen 3:2-Sieg am Sonntagnachmittag noch anzumerken, erst langsam weicht sie der Erkenntnis, es geschafft zu haben.

Tagesspiegel | Jörg Leopold