Wolfsburg und Bremerhaven legen vor

Starkes letztes Drittel der Pinguins Bremerhaven in Iserlohn - 5:2 heißt es am Ende für die Gäste und damit 1:0 in der Best-of-three-Serie. Auch Wolfsburg hat Spiel eins gewonnen, allerdings war das schon etwas knapper gegen Schwenningen. Stephen Dixon erlöste die Grizzlys mit seinem Tor in der Overtime (siehe unten). Die jeweils zweiten Spiele der Serien finden am Freitagabend statt.