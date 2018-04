Zwei Tore hat der Eisbären-Stürmer am Sonntag gegen München erzielt, dazu noch ein weiteres im ersten Finale. Davor war es in den elf Play-off-Spielen zuvor nur ein Treffer insgesamt. Was er dazu sagt, wie er die Finalserie sieht und wie er glaubt, dem Gegner in Spiel drei wieder beikommen zu können, das hat er uns gestern nach dem 4:5 erzählt.

War München am Sonntag das bessere Team?

Ich denke, beide Teams hatten Phasen, in denen sie besser waren. Sie haben unsere Fehler bestraft und waren von Anfang an gut im Spiel. Aber wir sind gut zurückgekommen nach dem Drei-Tore-Rückstand. Das sagt eine Menge aus über den Charakter der Mannschaft.

Wie ärgerlich war das 2:5 so kurz vor dem Ende des zweiten Drittels?

Du willst es natürlich vermeiden, in der letzten Minute eines Drittels noch ein Gegentor zu kassieren. Das war einfach ein Fehler von uns, den sie ausgenutzt haben.

Jetzt steht es 1:1. Eigentlich ist nichts passiert in der Serie bisher.

Ja, genau. Jetzt fahren wir wieder in deren Arena. Und jeder muss nun noch drei Siege holen. Ich denke, wir haben weiter eine gute Chance.

Bei Ihnen klappt es nach einer längeren Phase ohne Treffer plötzlich wieder mit dem Toreschießen. Können Sie sich das selbst erklären?

Wenn ich das wüsste. Ehrlich gesagt, habe ich darauf selbst keine Antwort. Manchmal gehen sie eben rein und manchmal nicht. Ich muss mich einfach darauf konzentrieren, dem Team zu helfen. Das ist alles, was ich wirklich kontrollieren kann.

Geht es in Spiel drei nun wieder darum, den eigenen Spielstil durchzusetzen?

Richtig. Wir müssen es ihnen so schwer möglich machen. Am Sonntag haben wir nicht so gespielt wie in Spiel eins am Freitag. Wir müssen sie laufen lassen, sie in der Defensive beschäftigen, statt selbst unter Druck zu geraten.