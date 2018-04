Zwischenfazit

Tolle Stimmung in der MBA, toller Beginn der Eisbären. Die spielten in den ersten fünf Minuten nur nach vorne und kamen verdient zum 1:0. München fand anfangs gar nicht statt, das 1:1 fiel dann so ein bisschen aus dem Nichts. Danach war es ein offenes Spiel, am Ende sogar mit leichten Vorteilen für die Gäste. Insgesamt geht das Unentschieden damit durchaus in Ordnung.