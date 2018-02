Es funkelte silbern in der Arena am Ostbahnhof, die Ehrung der Medaillengewinner konnte beginnen. Auf dem Videowürfel liefen die größten Momente der deutschen Nationalmannschaft aus Pyeongchang und dann wurden Frank Hördler, Jonas Müller und Marcel Noebels von 14 200 Zuschauern in der ausverkauften Arena gefeiert.

Tagesspiegel | Claus Vetter