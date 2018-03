Heute trainierte der Neuzugang erstmals mit dem Team, morgen geht er gleich mit auf Reisen. Ob der 22 Jahre alte lettische Nationalspieler auch zum Einsatz kommen wird, entscheidet sich aber erst am Nachmittag.



Folgendermaßen begründete Sportdirektor Stéphane Richer die Verpflichtung des Angreifers, der zuletzt für Dinamo Riga in der KHL spielte, zuvor aber auch schon in der Organisation der LA Kings für das ECHL-Team Manchester Monarchs am Puck gewesen war: „Rihards wird uns mehr Tiefe im Kader für die Playoffs geben. Wir haben ihn in der vergangenen Saison bei der WM beobachtet. Er hat uns gut gefallen und ist flexibel auf dem linken und rechten Flügel einsetzbar.“

Uwe Krupp bekam hingegen beim heutigen Training erstmals die Gelegenheit, den Neuzugang auf dem Eis zu sehen. „Ich kenne den Spieler nicht. Ich weiß, dass er ein rechtsschießender junger Lette ist, und habe ein paar Informationen bekommen, aber selbst habe ich ihn noch nicht spielen sehen“, hatte er gestern nach dem Spiel gegen München gesagt.

Definitiv ausfallen werden in Düsseldorf wiederum nur Florian Busch und Blake Parlett. Wer gegebenenfalls für Bukarts seinen Platz im Team räumen muss, wird ebenfalls erst morgen entschieden.