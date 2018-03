Marcel Noebels: "Das war aufregend"

Das sagte einer der drei Silbermedaillengewinner nach dem Spiel: "Das war aufregend, wieder hier zu spielen. Man weiß ja, dass der normale Alltag wieder losgeht, und versucht, ein bisschen umzuschalten. Alles was in den letzten Tagen passiert ist, war sehr spannend, und das vergeht auch nicht ganz so schnell. Aber heute war es wichtig, sich zu konzentrieren und dem Team zu helfen, drei Punkte zu holen."