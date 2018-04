Die Eisbären gewinnen das letzte Heimspiel der Saison. Das wäre also schon mal gut zu Ende gebracht. Und am Donnerstag gibt es dann keinen Favoriten mehr. In einem Spiel wird dann alles entschieden. Psychologischer Vorteil für Berlin? Zumindest haben sie ein 1:3 aufgeholt, was das dann für Spiel sieben bedeutet, wird sich zeigen. In der DEL gab es nur einmal ein Endspiel im Endspiel - 2014 verlor Uwe Krupp als Trainer von Köln daheim gegen Ingolstadt. Bisher hat er in Deutschland als Coach in siebten Spielen übrigens immer Auswärtssiege erlebt - wenn uns nicht alles täuscht. Dann wäre das ja schon mal ein interessanter Punkt. Aber bis Donnerstag ist noch in bisschen Zeit, am Mittwoch wird am Vormittag erst einmal im Welli trainiert - mehr oder weniger. Darüber und über alles andere rund um das Entscheidungsspiel werden wir hier im Blog natürlich weiterhin ausführlich berichten.