Baxman vs. Backmann (2)

Da war doch noch was, genau unsere schöne Serie über die Beinahe-Namensvettern. Die waren in Los Angeles allerdings ziemlich busy und von daher nicht einmal für Daniel Goldstein permanent greifbar. Gerade Sean Backman war in Kalifornien sehr gefragt, er kennt da ja auch den ein oder anderen. Ein bisschen was hat er dann aber doch noch erzählt zum Ausflug in die alte Heimat. Wie hat es ihm denn so gefallen?

Am besten war natürlich, dass ich viel mit Freunden und der Familie unternehmen konnte. Die meisten habe ich ja seit meinem Weggang nach Berlin nicht mehr gesehen. Es war gut, sie jetzt mal wieder zu treffen. Das Spiel in Ontario war natürlich auch ein großer Spaß. Ich habe zwar selbst kein Tor erzielt oder eines vorbereitet, aber ich habe mich gut gefühlt auf dem Eis und nicht schlecht gespielt.

Und was bringt das Ganze den Eisbären nun für den weiteren Saisonverlauf?

Wir haben eine gute Trainingswoche und das Spiel gehabt. Für uns war die Pause eine Mischung aus Arbeit und Erholung. Wenn wir zurückkommen, werden wir mental und körperlich erholt sein, aber dennoch bereit sein, um wieder loszulegen.

Und natürlich wollten wir doch auch noch wissen, wie Backs denn jetzt mit Bax klar kommt?

Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich: Mensch, der heißt ja fast genauso wie ich. Bax und ich kommen sehr gut miteinander aus. Am meisten mag ich seinen Humor. Er ist ein toller Teamkollege und Freund.