Das Fazit zu diesem Abend

Irgendwie sah es von Beginn an so aus, als würden die Nürnberger den Sieg den Tick mehr wollen. Weil sie aber ihre Chancen nicht nutzen konnten, blieben die Eisbären im Spiel. Und nach dem 1:1 hätte die Partie auch komplett kippen können. Dass die Ice Tigers am Ende gewinnen, ist dann letztlich schon verdient, aber das interessiert eigentlich niemanden. Freitag geht es dann in Berlin weiter und Sonntag in Nürnberg - und wer weiß: danach ja womöglich Dienstag ein letztes Mal in der MBA.