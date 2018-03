Was heißt das also für die zweite Runde, die ja bereits heute mit dem Heimspiel der Haie eingeläutet wird? Ganz viel. Denn gewinnen nun Köln und Mannheim daheim, könnte das schnell gehen. München sollte den Betriebsunfall am Freitag korrigieren können. Und die Eisbären können es sich nun einfach machen, wobei Wolfsburg sicher noch mehr drauf hat, als am Mittwoch gezeigt.

Trotzdem, wo ich jetzt schon so viele Stereotypen verballert habe, wage ich mal einen Tip fürs Halbfinale, da spielen dann: München gegen Köln und Berlin gegen Mannheim. Große Spiele in großen Hallen (bis auf München), wäre gut für die DEL in ihrer Außendarstellung. Aber vielleicht gewinnt ja auch die internationale Auswahl aus Bremerhaven den Titel mit dem deutschen Trainer, der nun als DEL-Trainer des Jahres geehrt wurde - allerdings weniger wegen der Aufbauarbeit mit jungen deutschen Spielern. Das wäre dann in der Außendarstellung etwas tricky für die Liga der Olympiahelden.