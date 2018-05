Der künftige Ex-Trainer der Eisbären hat sich heute in lockerer Runde von den Berliner Journalisten verabschiedet. Wichtig dabei war ihm die Klarstellung, dass er am liebsten in Berlin geblieben wäre. Allerdings habe er vom Verein lange gar kein Vertragsangebot erhalten und schließlich im März eines für ein Jahr oder im Falle der Meisterschaft für zwei. Das hat ihn dann doch einigermaßen enttäuscht, zumal er in die Planungen im Klub zuvor gar nicht mehr involviert war. Dass gerade Sportdirektor Stephane Richer nun "überrascht und geschockt" ist, dass Krupp nicht bleibt, verwundert dann wiederum den Trainer. "Hätte man mir im Dezember ein weiteres Jahr angeboten, wäre ich bestimmt geblieben. Aber so hatte ich nicht das Gefühl, dass man wirklich weiter mit mir plant." Und deshalb wechselt er nun nach Prag, wo er bei Sparta Anfang der Woche vorgestellt wird. Dort wird er der erste in Deutschland geborene Trainer in der immerhin über 100-jährigen Vereinsgeschichte. "Das ist eine Ehre für mich", sagte er.