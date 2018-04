Heute ist nicht aller Tage…

…sie kommen wieder, keine Frage. Am Samstag um 16 Uhr laden die Eisbären erstmal zum großen Saisonabschluss in die Mercedes-Benz Arena. Dann stehen vielleicht auch schon die ersten Personalentscheidungen für die kommende Saison fest. Für die dürfte das gleiche Motto gelten wie für die soeben beendete: "Den nächsten Schritt machen." Jetzt fehlt schließlich nur noch einer – und die Acht wäre dann in einem Jahr wirklich mit den Berlinern. Für heute war's das an dieser Stelle aber erst einmal.