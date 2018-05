Schweizer im WM-Zug (ohne Humor im Gepäck)

Horden von Schweizer-Fans sind derzeit Richtung Dänemark unterwegs - im Zug nach Herning. Wir waren so nett und haben sie informiert, dass ihr Team in Kopenhagen in der WM-Gruppe A spielt. Sie haben uns aufgeklärt, dass sie gleich umsteigen. Dann haben wir noch gefragt, ob sie bei Olympia auch mitgespielt haben... Diese Frage wollte bis dato keiner beantworten.

Sorry, war doch nicht so gemeint (wir und arrogant? Nö.)