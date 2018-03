52 von 52

Gerade mal fünf Monate (plus ein Monat Olympia-Pause) hat es gedauert, um 52 Spiele in der DEL-Hauptrunde durchzuziehen. Heute steht der letzte Akt an, die Eisbären empfangen ab 14 Uhr Bremerhaven. Für die Berliner geht es "nur noch" um Platz zwei, die Fischtown Pinguins wollen im Play-off-Rennen noch die bestmögliche Ausgangsposition erreichen. Das wäre im Falle eines Auswärtssieges und gleichzeitiger Niederlagen von Wolfsburg und Mannheim immerhin Platz fünf. Verlieren die Bremerhavener heute allerdings können sie theoretisch auch noch bis auf Platz neun durchgereicht werden. Es geht also um viel für die Gäste. Mal sehen, wie viel sie dann am Ende erreichen. Theoretisch wäre ja auch das Szenario möglich, dass ihnen ein Sieg in Berlin gelingt, sie die Eisbären damit zurück auf Platz drei schießen und die Pinguins selbst Sechster werden. Dann würde man sich in zehn Tagen an gleicher Stelle zum ersten Viertelfinalspiel wiedersehen. Aber das warten wir einfach mal ab.