Da empfangen die Eisbären in der MBA die Pinguins Bremerhaven. Zwei Punkte sollten nach Lage der Dinge reichen, um Platz zwei zu sichern. Dahinter schaut ganz Berlin dann gebannt darauf, wer denn in die Pre-Play-offs muss und dort um ein Duell gegen die Eisbären im Viertelfinale spielt. Wir haben das mal eben schnell durchgerechnet und glauben an folgendes Szenario: Wolfsburg wird noch Vierter, Ingolstadt Fünfter und Mannheim bleibt Sechster. Dahinter wird Köln Siebter vor Bremerhaven und Iserslohn. Damit käme es in den Pre-Play-offs zu den Duellen Köln - Schwenningen und Bremerhaven - Iserlohn und dann könnte es im Viertelfinale mal wieder eine Serie gegen die Haie geben. Aber hey, wir reden hier vom Eishockey und da wissen wir, dass anders als im Fußball, selten mal etwas genauso passiert, wie man das vielleicht erwarten müsste. In diesem Sinne: Warten wir einfach mal bis Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr und danach ggf. noch eine Woche länger.