Das Fazit zum Eisbären-Sieg

40 Minuten war es ein offenes Spiel, im letzten Drittel haben die Eisbären dann aber noch einmal deutlich zugelegt und kaum eine Chance des Gegners zugelassen. Natürlich ist es egal, ob 2:1 oder 5:1 - Sieg ist Sieg. Aber die Art und Weise, wie die Berliner das oft etwas wilde Spiel am Ende zu ihren Gunsten geordnet haben, macht Hoffnung für die kommenden Partien. Am Sonnabend steht schon Spiel zwei an, dann mit Claus Vetter live ab 16.30 Uhr aus Nürnberg.