Sebastian, der auf Tiger starrt

Kollege Böhm aus Nürnberg war am Donnerstag übrigens auch in Berlin. Eigentlich müsste man da doch mal "Hallo" sagen - so von Blogger zu Blogger. Vielleicht ja am Montag? Oder heute in Nürnberg, wenn Claus Vetter unsere Farben in Franken vertritt? Wie dem auch sei. Alles zum ersten Halbfinale aus Sicht der Nürnberger steht jedenfalls hier: