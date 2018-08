Auf nach Weißwasser

Sonntagnachmittag, 16 Uhr gibt es in Weißwasser das ewig junge Duell zwischen den Lausitzer Füchsen und den Eisbären Berlin - oder wie es früher hieß: Dynamo gegen Dynamo. Es ist das erste Testspiel für das Team von Clement Jodoin in dieser Saison und der neue Trainer der Eisbären freut sich schon: "In zwei guten Wochen konnten wir dem Team eine Struktur geben und haben dadurch jetzt ein gutes Fundament, auf das wir aufbauen werden. Die Jungs freuen sich auf das Spiel und darauf, zu zeigen was sie können. Wir haben ein paar gute Spiele in den nächsten Tagen vor uns und sind dafür bereit.“ Die verletzten Frank Hördler, Jens Baxmann, André Rankel, Sean Backman und Marvin Cüpper werden definitiv fehlen, auch der Einsatz von Testspieler Jason Jaspers im Testspiel ist unsicher. Laut Eisbären-Info vom Tage sind noch rund 400 Karten an der Tageskasse in Weißwasser vorhanden - wer also Sonntag noch Beschäftigung sucht...