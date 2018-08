Rund ein Dreivierteljahr nach einem schlimmen Check im Champions-League-Spiel gegen die Adler Mannheim hat Eishockey-Profi Daniel Paille vor einigen Tagen aus gesundheitlichen Gründen seinen Vertrag bei Brynäs IF ausgelöst. Darüber berichtete die Fachzeitschrift „Eishockey News“ am Dienstag. Der 34 Jahre alte Stürmer hat sich von den Folgen einer Kopfverletzung nach dem Check im November 2017 noch nicht erholt. Der Check des Mannheimer Verteidigers Thomas Larkin in der hitzigen Schlussphase der Champions-Hockey-League-Partie in Schweden hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt. Adler-Profi Larkin war nachträglich für vier Spiele gesperrt worden. „Es gibt immer noch Symptome, die mir Probleme bereiten. Es kam jetzt der Punkt, wo ich die Situation akzeptieren musste, in der ich mich befinde“, sagte der Kanadier Paille. (dpa)