Der 22 Jahre alte Lette hatte bei seinem Kurzintermezzo in Berlin im vergangenen Frühjahr mit vier Toren und vier Vorlagen Eigenwerbung betrieben. "Mit seinen Leistungen für die Eisbären Berlin in den letzten Playoffs hat er gezeigt, wie wichtig er für eine Mannschaft sein kann und wir freuen uns, dass sich Rihards für uns entschieden hat", erklärte Jürgen Rumrich, der Sportmanager der Wild Wings, in einer Mitteilung. Von der Verpflichtung erhoffen sich die Schwenninger nun "mehr Optionen in der Offensive und im Überzahlspiel".

Da war doch noch was? Genau. Während am Wochenende alle auf das Finale der Fußball-WM, die Tour de France oder den Triumph von Angelique Kerber in Wimbledon fixiert waren, hat ein Ex-Eisbär eine neue Heimat gefunden. Am Freitag stellten die Schwenninger Wild Wings Rihards Bukarts, den Schrecken aller Autokorrektursysteme, als Neuzugang vor.