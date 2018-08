Weitere Förderlizenzen - Jake Ustorf ist dabei

Die Eisbären statten die Torhüter Konstantin Kessler und Tobias Ancicka sowie die Stürmer Jake Ustorf und Cedric Schiemenz mit Förderlizenzen aus. Jake Ustorf? Genau, das ist der Sohn von Stefan Ustorf. Der Junior trainierte schon in den vergangenen Monaten immer wieder in Berlin und soll in der kommenden Saison vorrangig bei den Lausitzer Füchsen zum Einsatz kommen. „Schiemenz und Ustorf geben unserem Kader mehr Tiefe. Sie sind talentiert und wenn sie hart arbeiten, werden wir an ihnen in Zukunft viel Freude haben. Konstantin Kessler hat sich in den vergangenen Jahren in Weißwasser sehr gut entwickelt und arbeitet sehr professionell mit Sebastian Elwing zusammen. Tobias Ancicka hat viel Talent, braucht aber auch viel Geduld", sagt Eisbären-Sportdirektor Stephane Richer.