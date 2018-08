Die CHL in Berlin: Eine heiße Sache

Bei 32 Grad im Schatten kann man schon mal über Eishockey sprechen. Das kühlt den Geist. So geschehen am Donnerstag in Berlin. Die Champions Hockey League gab sich die Ehre, brachte den Siegerpokal und allerlei tolle Zahlen mit nach Friedrichshain. Dazu waren auch noch die drei deutschen Teilnehmer mit prominenten Vertretern dabei (siehe Foto). Fazit: Die Saison wird toll, alle freuen sich drauf und die Fans werden richtig Spaß haben. Ob das dann in ein paar Monaten auch so eingetreten ist, warten wir mal ab. Fakt ist: Die CHL geht in ihre fünfte Saison. Sie hat sich etabliert und wächst sukzessive. So gibt es in der Spielzeit 2018/19 wieder ein bisschen mehr Geld für die Vereine zu verdienen - oder anders ausgedrückt: Der Eishockey-Europapokal ist für die Klubs kein Zuschussgeschäft mehr. Sportlich hofft die Liga auf noch mehr Vielfalt, immerhin 13 Ländern sind dabei. Das ist schon mal nicht schlecht, auch wenn am Ende dann wahrscheinlich wieder Schweden und Finnen den Titel unter sich ausmachen. Die deutschen Klubs wollen sich und die DEL zumindest mal gut präsentieren, vielleicht schafft es ja endlich mal ein Team bis ins Viertelfinale. Am kommenden Freitag geht es los für die Eisbären, erster Gegner ist im Wellblechpalast der EV Zug. Darüber wird in den kommenden Tagen dann hier noch zu reden sein.