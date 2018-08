Vom Interesse erfahren haben ich schon kurz nach der WM. Aber es stand damals noch nichts fest. Im Sommer hatte ich ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Irgendwann bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich es versuchen möchte. Ich habe viel mit Bundestrainer Marco Sturm gesprochen, der aus seiner Zeit in Boston noch viele Leute kennt. Und er hat wohl auch das entscheidende Wort für mich eingelegt. Und jetzt gehe ich erst mal ins Camp. Ob ich dann noch mal zurückkomme, wird man sehen. Ob es klappt? Ich bin eher Realist als Optimist. Und ich habe ja nichts zu verlieren.

Kommt denn für Sie nur ein Engagement im NHL-Team der Bruins infrage?

Sich jetzt hinzustellen und das zu sagen, wäre sicher ein bisschen vermessen. Ich fange da schließlich wieder von vorne an. Und wenn man den Weg über die AHL gehen muss, dann kommt das für mich auch infrage. Mein Ziel ist, über die AHL meine Chance zu bekommen.





Wie genau läuft denn das Camp der Bruins ab?

Am 16. September geht es los mit dem Camp. Ich werde dann ungefähr eine Woche vorher rüberfliegen. Vielleicht kann ich ja noch die beiden letzten Vorrundenspiele der Champions League mitnehmen, ehe ich mich dann verabschiede. Es gibt zwei Mannschaften der Bruins in der Vorbereitung. Eine fliegt nach China, die andere bleibt in Boston. In welcher ich dann lande, weiß ich noch nicht. Ich lasse mich überraschen.

Und was ist mit Ihrem Vertrag bei den Eisbären?

Wie es aussieht, wird der Vertrag mit den Eisbären still gelegt. Das heißt, dass mein Vertrag so lange ruht, bis ich zurück bin und dann mit der Laufzeit weitergeht. Ich werde danach wohl wieder ein Eisbär sein.



Wie sind die Bruins denn auf Sie aufmerksam geworden?

Mein Name ist wohl schon vor längerer Zeit in Boston gefallen. Olympia spielte natürlich eine Rolle. Aber es hat sicher auch geholfen, dass in München und Berlin noch viele Jungs im DEL-Finale gespielt haben. Wenn man als Spieler dabei ist in einer Saison, steigt auch die Chance aufzufallen. Aber eigentlich habe ich nicht mehr damit gerechnet und auch nicht mehr so viel darüber nachgedacht. Klar, war der Traum immer noch da. Und ich bin froh, dass ich die zweite Chance bekomme.



Hat Ihre bereits vorhandene Nordamerika-Erfahrung auch ihren Teil beigetragen?

Die wissen natürlich, dass ich früh rübergegangen bin. Der General Manager der Bruins hatte mich damals wohl auch schon in Philadelphia gesehen. Und letztlich ist die Eishockey-Welt so klein, da weiß jeder über jeden Bescheid. Ich bin froh, dass ich nicht ganz vergessen worden bin drüben.



Und wie gehen Sie jetzt in die letzten Wochen bei den Eisbären?

Verletzen möchte ich mich jetzt natürlich nicht unbedingt (lacht). Aber ich gebe trotzdem weiter alles für die Eisbären und werde genauso spielen, als würde ich das Trikot die ganze Saison tragen. Ich bin ja auch weiterhin Assistenz-Kapitän und dieses Vertrauen möchte ich auch zurückgeben.